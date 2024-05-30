Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında karar: Düşme - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında karar: Düşme

Kılıçdaroğlu\'nun Bayraktar\'a hakaret davasında karar: Düşme

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme, müştekinin kamu görevinde olmadığı ve şikayetten vazgeçildiği gerekçeleriyle davanın düşmesine hükmetti.

30.05.2024 14:20
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, davanın düşmesine hükmetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 51. Asliye Cezam Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

"Müvekkil hakkında derhal düşme kararı verilmesi gerekmektedir"

Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı, "Anayasanın 83. Maddesi gereği soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. İddianameye konu sözlerin öncesinde müvekkil grup konuşmasında bu yolsuzluk süreci hakkındaki düşüncelerini açıklamıştır. Anılan madde, söz, oy ve düşünce açıklaması için getirilmiştir. Somut olayda soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak bir durumla karşı karşıya olduğumuzdan dolayı müvekkil hakkında derhal düşme kararı verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Davanın düşmesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar'ın olay tarihinde kamu görevinde olmadığı ve sanık Kılıçdaroğlu'nun üzerine atılı suçun şikayete tabi olması ile birlikte müşteki tarafından bu şikayetten vazgeçildiği gerekçeleriyle davanın düşmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Bayraktar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında karar: Düşme - Son Dakika

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