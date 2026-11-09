Kilis\'te jandarma okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirmeyi sürdürüyor

Kilis'te jandarma okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirmeyi sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin güvenli eğitim alması için okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
Kilis'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Valilik koordinasyonunda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.
Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği ifade edildi.
Kaynak: İHA
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