Kilis'te PKK/YPG Üyesi 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te PKK/YPG Üyesi 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kilis'te Suriye'de eğitim alan 2 PKK/YPG üyesi düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

19.12.2024 17:53
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Kilis'de PKK/ YPG Üyesi 2 şüpheli tutuklandı

KİLİS - Kilis'te PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarda Suriye'de silahlı eğitim aldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. isimli şahısların geçmiş dönemde Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bu bilgi üzerine, 18 Aralık 2024 tarihinde adli operasyon düzenlendi. Şüphelilerden A.H. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, F.K.M. ise Kilis'in Elbeyli ilçesinde gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, 19 Aralık 2024 tarihinde Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan A.H. ve F.K.M., Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kilis\'te PKK/YPG Üyesi 2 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te PKK/YPG Üyesi 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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