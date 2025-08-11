Kilis\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kilis'te Sevim Mansur Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 31 APA 597 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 79 ED 698 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada M.G. ile araçta bulunan C.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS