Kilis Valisi'nden Güvenlik Verileri

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Kilis Valisi Tahir Şahin Güvenlik ve Asayiş verilerini açıkladı

KİLİS - Kilis Valisi Tahir Şahin, şehirde 2024 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin emniyet ve jandarma verilerini, değerlendirme toplantısında açıkladı.

Vali Şahin, Valilik binasında yaptığı açıklamada, "Kilis'imizin, Türkiye'mizin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden canla başla çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Coşkun basın mensuplarıyla bir araya geldi. Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içinde meydana gelen terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetler, siber suçlar, trafik olayları, anız yakma ve orman yangınları gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, emniyet ve jandarma birimlerinin başarılı bir şekilde kent genelinde yapılan operasyonları açıkladı. Kentin huzuru ve güvenliği için aralıksız mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden canla başla çalışıldığını vurguladı. Vali Şahin, açıklamasında, "Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından Ensar ve Kadim şehrimizin huzuru ve güvenliği için gerçekleştirdiğimiz operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir. Bu toplantımızda Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içinde meydana gelen terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kaçakçılık, asayiş, aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetler, siber suçlar, trafik olayları, anız yakma ve orman yangınları konularında çalışmalar yaptık" şeklinde konuştu.

2024 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda yapılan operasyonlarda yakalanan zanlıları açıklayan Vali Şahin, "Terörle Mücadele faaliyetleri kapsamında 3 aylık dönem içerisinde 17 olay gerçekleşmiş ve 9 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Kapsamında 5 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucu 12 organizatör tutuklandı. Yakalanan 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 4 araca el el konuldu 177 düzensiz göçmen operasyonlarla yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir " dedi.

"Uyuşturucuya geçit yok"

Kentin çeşitli noktalarında uyuşturucu kullanan ve satan kişilere göz yumulmadığına dikkat çeken Şahin, " Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetlerde, 182 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 33 Kişi tutuklanmış, 9 kişi hakkında da adli kontrol uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 3 bin 362 adet captagon, 800. gram esrar, 494 gram metamfetamin, 238 kök hint keneviri, 65 gram bonzai, 10 gram metanfetamin, 10 gr. Kenevir tohumu, 23 adet uyuşturucu hap, 1 adet elektronik hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Şahin, kaçakçılığa yönelik son 3 ay içerisinde 44 operasyon gerçekleştirdiklerini, operasyon çerçevesinde 139 bin 220 adet makaron, 8 bin 206 paket sigara, 328 litre sahte alkol, 141 şişe kaçak alkol, 58 adet elektronik sigara, 8 adet motosiklet, 5 adet tabanca, 6 adet cep telefonu ve 5 adet tarihi eser ele geçirilmiştir" dedi.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te, son 3 aylık zaman içerisinde 97 bin 712 araç ve 23 bin 614 motosiklet sorgusu yapıldığını söyleyen Şahin, "Kent genelinde meydana gelen 369 trafik kazasında maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Trafik kazalarına karışan sürücülerin yüzde 90'ı motosiklet kazalarıdır. Trafik kurallarını ihlal eden 10 bin 704 sürücülere trafik cezası uygulandı. Kent genelinde meydana gelen anız yangınlarında 9 kişi hakkında toplam 119 bin 73 TL para cezası uygulandı. Orman yangınları ve mücadele kapsamında geçtiğimiz 3 ay içerisinde kırsal alanlarda meydana gelen yangınlarda 1 il dışı olmak üzere 81 yangın ihbarına ekiplerimizce müdahale edilmiştir" diye konuştu.