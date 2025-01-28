Kinşasa'da Büyükelçiliklere Saldırı - Son Dakika
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Kinşasa'da Büyükelçiliklere Saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde protestocular M23 isyancılarının destekçilerine tepki gösterdi.

28.01.2025 17:41
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Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da protestocular, isyancı grup M23'e destek verdiği gerekçesiyle aralarında ABD ile Fransa'nın da bulunduğu büyükelçiliklere saldırdı. Büyükelçiliklerden alev ve yoğun duman yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Ruanda destekli M23 isyancılarının kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kinşasa'da sokaklar karıştı. Çok sayıda protestocu, Ruanda'nın M23 isyancılarına verdiği desteğe arka çıkan ülkelere tepki göstermek amacıyla sokaklara döküldü. Lastik yakıp barikat kuran protestocular, yolları trafiğe kapattı. Birleşmiş Milletler yerleşkesi, Ruanda, Fransa, ABD, Belçika, Hollanda, Uganda ve Kenya büyükelçiliğini hedef alan protestocular, "yabancı müdahaleye hayır", "emperyalistlere ölüm" sloganları attı. Bazı büyükelçilik binaları ateşe verilirken, bir kısmı ise yağmalandı.

Fransa'dan tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Kinşasa Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendiğini belirterek kısa süreli yangın çıktığını, alevlerin kontrol altına alındığını aktardı. Bakan Barrot, "Bu saldırılar kabul edilemez. Temsilcilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Başkentte kontrol yeniden sağlandı"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanı Patrick Muyaya ise protestoculara saldırıları durdurma çağrısında bulunarak, "Öfkemizi ifade etme hakkımız var ama bunu barışçıl bir şekilde yapalım. Kongo'da akredite olan ülkelerin büyükelçiliklerine saldırmayalım" dedi. Bakan Muyaya, başkentte kontrolün yeniden sağlandığını ve elçiliklerde güvenliğin artırıldığını aktardı. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Büyükelçilik, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kinşasa'da Büyükelçiliklere Saldırı - Son Dakika

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