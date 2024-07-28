Kinşasa'da Konserde İzdiham: 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kinşasa'da Konserde İzdiham: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şarkıcı Mike Kalambay'ın konserinde yaşanan izdiham sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Stadyumun kapasitesi üzerinde dolu olması nedeniyle trajedinin yaşandığı belirtilirken, soruşturma başlatıldı ve stadyum kapatıldı.

28.07.2024 17:09
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir konserde yaşanan izdihamda 9 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şarkıcı Mike Kalambay'ın 80 bin kişilik Şehitler Stadyumu'nda dün verdiği konserde izdiham çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, izdiham sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın hayatını kaybedenler arasında 10 yaşında bir çocuğun da olduğunu duyururken Kinşasa Valisi Daniel Bumba yaptığı açıklamada, stadyumun kapasitesi üzerinde dolu olması sonucu bu trajedinin yaşandığını dile getirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Adalet Bakanı tarafından soruşturma başlatılması ve izdiham sırasında stadyumda bulunan polisler ile organizatör Maajabu Gospel'in sorgulanması talimatı verildi.

Gospel yaşananlara yönelik açıklamasında yaşanan can kayıpları nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, izdihama konserde sorun çıkaranların neden olduğunu iddia etti.

Afrika'nın en büyük ve en önemli stadyumlarından biri olan Şehitler Stadyumu yaşanan izdihamın ardından kapatıldı.

Futbol maçlarının yanı sıra önemli isimlerin konserlerinin de düzenlendiği stadyum, Devlet Başkanı Felix Antoine Tshisekedi'nin yemin törenine de sev sahipliği yapmıştı. Aynı stadyumda şarkıcı Fally Ipupa'nın 2022 yılında verdiği bir konserde de izdiham yaşanmış 11 kişi hayatını kaybetmişti. - KİNŞASA

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kinşasa'da Konserde İzdiham: 9 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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