Kıraathanede Cinayet: Haraç İsteği Sonucu - Son Dakika
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Kıraathanede Cinayet: Haraç İsteği Sonucu

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Antalya'da kıraathanedeki tartışma sonucu bir kişi öldü, iki zanlı adliyeye sevk edildi.

30.11.2024 02:45
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Kıraathanedeki cinayetin zanlısı: "Haraç istedi"

Kıraathanede silahların konuştuğu kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan 2 cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da kuzeninin daha önceden çalıştığı işletmeden alacağı iddiasıyla kıraathaneye giden kişi, çıkan tartışmanın ardından büyümesi tabancayla ateş edilmesi sonucunu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan olayın şüphelileri F.D. ve A.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2447 sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre Uğur Akyol (37), kuzeninin daha önce çalıştığı kıraathanede sigorta işlemleri ve kalan parasını alması için iş yeri sahibiyle telefonda görüştü. Telefon görüşmesinin ardından işletmeye gelen Akyol, iş yeri sahibi A.D. ve yeğeni F. D. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kanlı bitti

Kıraathane dışına kadar taşan tartışmanın büyümesi üzerine F. D. yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralanan Akyol'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Haraç istedi"

Suç aletini olay yerine yakın bir sokakta atan F.D., önce taksi ile ardından yaya olarak kaçmaya çalışırken motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D. ve işletme sahibi A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden çıkartılarak Antalya Adliye'sine sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna F.D., "Bir şey söylemeyeceğim, haraç istedi" şeklinde yanıtladı.

Kıraathanede Cinayet: Haraç İsteği Sonucu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıraathanede Cinayet: Haraç İsteği Sonucu - Son Dakika

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