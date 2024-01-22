Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahsı gördü

Kaçak konaklayan şahsa evini temizletip polise ihbar etti

İşletmeci Ramazan Coşar:

"Kiralık yazısı yazdığı için boş olduğunu anlayıp girmiş olduğunu düşündük"

"Odayı, lavaboyu, banyoyu kullanmış yani normal gelip yaşamış"

"Burada yatmış sigara içmiş"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boş olan dairesine müşteriyle birlikte giden Ramazan Coşar, evde tanımadığı birinin konakladığını gördü. Dairenin işletmecisi, polislerce hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şahsa evini temizletti.

Eskişehir'de apart işletmecisi olan 52 yaşındaki Ramazan Coşar'ın, Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde bulunan ve 2 buçuk aydır camında kiralık ilanı bulunan dairesine müşteri çıktı. Daireyi kiralamak isteyen vatandaşla birlikte zemin kattaki dairenin kapısını açan Çoşar, ilginç manzarayla karşılaştı. Uzun süredir boş olan evinin parkeleri üzerinde tanımadığı bir şahsın yattığını gören Çoşar, şaşkınlığını atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar odanın kapısını kapatan dairenin işletmecisi, şahsın kaçmasını da böylelikle önledi. Adrese gelen polis ekipleri, şahsın 30 yaşlarında isminin ise A.Ç. olduğunu belirtirken, yapılan sorguda Kırıkkale'de bir market soygununa karıştığı tespit edildi. Evini kontrol eden, merkezi ısıtmalı olan sıcak dairenin tuvaletinin kirli olduğunu gördü. Dairenin işletmecisi, şahıs tarafından kirletilen tuvaleti ve diğer bölümleri, A.Ç.'ye temizlettirdi. Ramazan Coşar, temizliğin ardından ise A.Ç. hakkında şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Evde çok yoğun bir şekilde duman kokusu olduğunu söyleyen daire işletmecisi Ramazan Coşar, A.Ç.'nin eve ya kapıdan ya da balkon camından girmiş olabileceğini belirtti. Öte yandan Çoşar, camında 'Kiralık' yazısı yazan ev sahiplerini uyardı.

"Boş olduğunu anlayıp girmiş"

Yaşadığı olayı anlatan dairenin işletmecisi Ramazan Coşar, "Burası, iki buçuk aydır falan boşta. Biz iki buçuk aydır kirasını ödüyoruz. Müşteriye göstermeye geldiğimizde burada bir şahıs, montunu sermiş, kaloriferin dibinde sigarasını içiyor, yiyecek koymuş yanına biraz. Bir iki gündür burada ikamet ettiği de belli. Sorular sorduğumuzda hiç cevap vermedi. Çok özür dilerim falan dedi sadece, bilmiyorum dedi. Nerelisin diyoruz cevap vermiyor falan. Biz şüphelendik. Dışarıda kiralık yazısı yazdığı için boş olduğunu anlayıp girmiş olduğunu düşündük. Polis çağıralım dedik. Üzerinde bulunan evrakların içerisinde hırsızlıktan daha önce soruşturma geçirmiş. Bir polis tutanağı vardı daha önceden. Polis geldi, aramasının olmadığını söyledi. Biz de şikayetçi olmadık" dedi.

"Evimizi de sık sık kontrol etmemiz gerekiyor"

Dairenin işletmecisi Ramazan Coşar, zemin kattaki dairelere korkuluğun öneminden bahsederken diğer ev sahiplerini şöyle uyardı;

"Daire de boş zaten. Zemin katlarda mutlaka korkuluk gibi bir şey olması lazım onu anladım ben. Evimizi de sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Cinayet olabilir, uyuşturucu olabilir. Her türlü aranan şahıslar son günlerde apartların kontrolünde polislerin yaptığı kontrollerde bu şahıslar aranıyor. Bu şahsın bir suçu yok belki ama gelip böyle yerleşip yaşayabilirler. Bu odayı kullanmış, lavaboyu kullanmış, banyoyu kullanmış. Yani normal gelip yaşamış burada. Bilincim yerinde değilmiş gibi bir his vermeye çalışıyor. Çünkü muhtemelen uyuşturucu da almış. Polisler de aynı şeyi söylediler zaten. Kendisinde pek değildi, verdiği cevaplar sağlıklı değildi. Nereli olduğunu soruyoruz iki üç tane farklı farklı yer söylüyor. En son araması olmayınca polisler gönderdi. Ev boş olduğu için çalınan herhangi bir şey yok. Biz sadece araması var mı diye kontrol amaçlı çağırdık polisi. Burada yatmış sigara içmiş gördüğünüz gibi. Burada bir kül tablası vardı, attık siz gelmeden önce. Burada yaşamaya çalışmış, evsiz barksızsa çok sorun değil. Ama aranan bir şahıssa büyük problem.