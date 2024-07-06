Kırgızistan'da Darbe Girişimi Şüphelilerine Yapılan Baskında Büyük Miktarda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Darbe Girişimi Şüphelilerine Yapılan Baskında Büyük Miktarda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kırgızistan'da iktidara darbe girişimi şüphesiyle gözaltına alınan grup üyelerinin adreslerine yapılan baskında, 255 bin 238 mühimmat ve bir parlamento milletvekiline ait askeri kimlik kartı ele geçirildi. Baskında ayrıca 50 tüfek, 20 tabanca, 200 adet kolluk kuvvetleri üniforması, 150 adet polis şapkası ile 100 askeri şapka, 38 kurşungeçirmez yelek, 2 dron ve el yapımı patlayıcılar bulundu.

06.07.2024 18:03
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Kırgızistan'da iktidara darbe girişimi şüphesiyle gözaltına alınan grup üyelerinin adreslerine yapılan baskında, 255 bin 238 mühimmat ve bir parlamento milletvekiline ait askeri kimlik kartı ele geçirildi.

Kırgızistan'da şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme hazırlığı yapan ve dün gözaltına alınan şahısların adreslerine bugün baskın düzenlendi. Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından baskınların detayına ilişkin yapılan açıklamada, iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeyi planlayan yıkıcı grup üyelerinin adreslerine yapılan aramada 50 tüfek, 20 tabanca, 255 bin 238 mühimmat, 200 adet kolluk kuvvetleri üniforması, 150 adet polis şapkası ile 100 askeri şapka, 38 kurşungeçirmez yelek, 2 dron, el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, arama çalışmaları sırasında ayrıca milletvekili Marlen Mamatkanov'a ait askeri kimlik kartının bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi dün yaptığı açıklamada, "Vatandaşların ölümüne yol açan kitlesel olaylar düzenleyerek iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeyi ve ülkede toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmayı planlayan yıkıcı bir grubun faaliyetinin engellendiğini" duyurmuştu. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırgızistan'da Darbe Girişimi Şüphelilerine Yapılan Baskında Büyük Miktarda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Darbe Girişimi Şüphelilerine Yapılan Baskında Büyük Miktarda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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