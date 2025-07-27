Kırıkkale\'de 210 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki ayrı besiciye ait toplam 210 küçükbaş hayvan gizemli bir şekilde telef oldu. 63 yaşındaki kadın, "Bir çare bulamadım, tükendim, mahvoldum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki besiciye ait toplam 210 küçükbaş hayvan, henüz belirlenemeyen bir sebeple telef oldu. Olay sonrası bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Ankara'dan gelen uzmanlar, hayvanlardan numune alarak inceleme başlattı. Ölüm nedeninin laboratuvar sonuçlarıyla netlik kazanacağı bildirildi. İlk ölüm vakalarının Çarşamba günü başladığını belirten Gülseren Akgün'ün oğlu Hasan Akgün, hayvanların 10'ar 10'ar telef olduğunu, 5 gün içinde toplam 130 hayvanı kaybettiklerini söyledi. Diğer besici Eriş Çelebi ise hayvanların su içtikten 24 saat sonra öldüğünü belirterek, yetkililerin olayla yakından ilgilendiğini aktardı.

Küçük yaşlardan beri hayvancılıkla uğraştığını anlatan Gülseren Akgün, "130 tane hayvanım telef oldu. Köpeklerim bile ağlıyor. Köpek ağlar mı? Ağlıyor işte, gidecek bir yer de yok. Bir çare bulamadım, tükendim, mahvoldum. Bursa, Ankara her yerde yangın var. Çarşamba günü de benim çadırıma yangın düştü, hayvanlarıma yangın düştü. 5'inci sınıftan çıktım, 63 yaşındayım, değnekle davar güdüyorum bu sıcakta" şeklinde konuştu.

Hasan Akgün ise "Çarşamba günü öğleden sonra başladı hastalık. Ölüm sebebini bulamadım. Bütün hayvanlarım telef oldu. 10'ar 10'ar öldüler. Sabah giriyorum 10, akşam giriyorum 10, 5 günde 130 hayvanım telef oldu" dedi.

Diğer bir besici Eriş Çelebi (50) de, "Nasıl olduğunu biz de anlayamadık. Hayvanlar öğle su içti, 24 saat sonra 80 tanesi telef oldu. Sağ olsunlar, Tarım Müdürlüğü'nden geldiler. Ankara'dan ekip geldi, şu anda ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE