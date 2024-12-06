Kırıkkale'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de polis, aranan 5 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Operasyonlar sürecek.

06.12.2024 15:22
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışmalarda farklı suçlardan aranan 23 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 11 yıl 8 ay ceza alan T.A., hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay cezası bulunan cezaevi firarisi İ.B., birden fazla kişiyle birlikte konutta silahla yağma suçundan 4 yıl 5 ay cezası olan Y.G., kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay ceza alan S.B. ve hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası

bulunan K.K., Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Diğer 18 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli mercilerce serbest bırakıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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