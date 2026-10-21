Ehliyetsiz sürücü trafik denetiminden yürüyerek kaçmak istedi, dron kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü trafik denetiminden yürüyerek kaçmak istedi, dron kamerasına yakalandı

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Kırıkkale Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi yapan ekipleri gören sürücü, otomobilini yolda bırakıp yaya olarak uzaklaştı. Havadan kaydedilen sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu anlaşıldı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince aracını park edip hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan sürücünün planını dron bozdu. Ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücüye 200 bin lira trafik cezası kesildi.

DENETİMİ GÖRÜNCE ARACINI YOLDA BIRAKTI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasını fark eden bir sürücü, aracını yol üzerinde park edip yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Sürücünün o anları denetimde kullanılan dron kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİ DAHA ÖNCE GERİ ALINMIŞ

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
KırıkkaleGüvenlikOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

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