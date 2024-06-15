Kırıkkale'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Havadan Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, 9 günlük bayram tedbirleri kapsamında trafik ekipleri tarafından dronlarla havadan denetim yapıldı. Emniyet şeridi ihlal eden ve trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Alınan sıkı önlemlerle vatandaşların bayram tatili daha huzurlu ve güvenli geçirilmesi amaçlanıyor.

15.06.2024 19:39
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, 9 günlük bayram tedbirleri kapsamında trafik ekiplerince dron ile havadan denetim yapıldı. Ekipler, özellikle emniyet şeridi ihlal eden ve trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Ulaşımda 43 ilinin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, artan trafik yoğunluğunu yönetmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, teknolojinin en yeni araçlarından biri olan dronlar da etkin bir şekilde kullanılarak havadan trafik kontrolü sağlandı.

Ekipler, özellikle ticari taksilere yönelik de denetimlerini yoğunlaştırdı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis ekipleri, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerle emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edildi, sürücülerine de 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.

Alınan bu sıkı önlemler sayesinde vatandaşların bayram tatilini daha huzurlu ve güvenli geçirmeleri amaçlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, denetimlerin bayram süresince de devam edeceği ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulacağı bildirildi.

Ankara-Kırıkkale D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde zaman zaman trafik yoğunluğu artarken, Kırıkkale- Kayseri D765 kara yolunda da araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kara yolları ekipleri ulaşımın aksamaması ve trafiğin akıcı şekilde ilerlemesi için bölgedeki bazı kavşakları, beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Bayram Tedbirleri Kapsamında Havadan Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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