Kırıkkale\'de Belediye Başkanı Hilmi Şen\'e Silahlı Saldırı

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Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyb Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılar Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile Mikail Çelikkol'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü. - KIRIKKALE