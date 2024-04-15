Kırıkkale\'de feci kaza: Otomobil servis aracı bekleyen yayaya ve tır dorsesine çarptı, 1 ölü, 2 ağır yaralı

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Kırkkale'de feci kaza: Otomobil servis aracı bekleyen yayaya ve tır dorsesine çarptı, 1 ölü, 2 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında servis aracı bekleyen yayaya ve park halindeki tırın dorsesine çarptığı kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karakolu Yukarımahmutlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Samsun'a seyreden Ş.Ç.O. idaresindeki 34 FMG 570 plakalı Fiat marka otomobil, yol kenarında servis aracı bekleyen G.K.'ya ardından da park halindeki tırın dorsesine çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilin ön koltuğunda bulunan yolcu Seydihan Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ş.Ç.O. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü ile yaya G.K. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza alanında ve otomobilde tahkikat yaptı. Ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Balcı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.