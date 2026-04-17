Kırıkkale\'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahıslara yönelik operasyon yürüttü. Operasyon kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan M.G. (21) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi. - KIRIKKALE
