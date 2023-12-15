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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 344 paket kaçak sigara, 1 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 1 tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale\'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı
15.12.2023 - 12:26,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda, 344 paket kaçak sigara, tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet obje, 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika


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