Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ortaya Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ortaya Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ortaya Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek orta refüje devrildi. Kazada, araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

31.08.2024 10:39
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin orta refüje devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesi Kırıkkale- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 06 DL 3527 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada, araçta bulunan yolculardan A.Y. ve R.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince, olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ortaya Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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