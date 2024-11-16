Kırıkkale\'de Tırın Çarptığı Otomobil Devirdi: 1 Yaralı

3.Sayfa

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın, seyir halindeki otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaman istikametinden Ankara istikametine seyreden İ.K. (36) idaresindeki 41 U 8575 plakalı tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır, o sırada Kaman istikametine giden A.T. (62) yönetimindeki 06 DKF 569 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.T., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE