Kırıkkale'de Trafik Denetimleri Artırıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Trafik Denetimleri Artırıldı

Kırıkkale'de Trafik Denetimleri Artırıldı
15.03.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara tatil ve Ramazan Bayramı için yola çıkanlar nedeniyle Kırıkkale'de trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

Ara tatilin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için günler öncesinden yola çıktı. Bu kapsamda ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan kilit kavşak Kırıkkale'de trafik denetimleri artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart'ta başlıyor. Ramazan Bayramı'nın da aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle bazı vatandaşlar yoğunluğa kalmamak için günler öncesinden yola çıktı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Kırıkkale Valiliği koordinesinde polis ve jandarma ekipleri denetimleri artırdı.

Şehirlerarası yollarda oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durduruldu. Sürücülerin GBT sorguları yapılırken, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Ticari araçlarda ise takograf denetimi yapıldı. Ekipler, sürücülere hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Ankara-Samsun D200 kara yolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 ve Kırıkkale-Konya D753 kara yollarında trafik akışının normal seyrinde ilerlediği gözlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine gitmek üzere yola çıkan Ramazan Yılmaz ise yolculuğunun iyi geçtiğini ve ailesini görmek için memleketine gittiğini söyledi.

Bazı sürücüler ise yollarda şu an için ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını ve denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 16:29:47. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.