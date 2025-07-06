Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 06 YBT 88 plakalı otomobil ile H.İ. yönetimindeki 60 TR 965 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcular B.B. ve M.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araçlar yoldan kaldırıldı. - KIRIKKALE