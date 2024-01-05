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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında bir otobüste yapılan yol kontrolünde 978 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 53 adet makarona sarılı tütünle karıştırılmış esrar, 15 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca bir evde yapılan aramada da 456 adet sentetik ecza hapı bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
05.01.2024 - 11:22,
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde yapılan yol kontrolünde, durdurulan otobüste yolculuk yapan Y.E.'nin (42) bagajından 978 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 53 adet makarona sarılı tütünle karıştırılmış esrar, 15 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, merkez ilçe Yeni Mahalle'de ikamet eden E.C.Ç.'nin (33) evinde yapılan aramada 456 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika


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