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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 9 şüpheli cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 9 şüpheli cezaevine teslim edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Şahısların emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de yapılan şok uygulamada 9 şüpheli cezaevine teslim edildi
12.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:45
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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan "şok" uygulamada çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki uygulama noktalarında "şok uygulama" yapan polis ekipleri, sürücülerin ve yolcuların GBT (genel bilgi toplama) kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda B.U.A. isimli şahsın 16 yıl 7 ay, C.A.'nın ise 15 yıl 9 ay 18 gün hapis cezasının olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 9 şüpheli cezaevine teslim edildi - Son Dakika


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