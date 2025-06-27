Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kırıkkale\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
27.06.2025 17:44
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Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 ER 5563 plakalı Opel otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 34 AAY 524 plakalı Skoda otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan seyir halindeki 06 BRE 329 plakalı BMW otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada, aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü K.Ç. ile yolcular A.B.Ç. ve S.A.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kazanın yaşandığı alanda yapılan tahkikatın ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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