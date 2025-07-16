Kırıkkale\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 R 7808 plakalı Fiat marka otomobil, C.G. yönetimindeki 06 GND 45 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazaya, S.K. yönetimindeki 06 BOT 033 plakalı otomobil ile B.Y. idaresindeki 06 ECL 25 plakalı Volvo marka otomobil de karıştı.

Meydana gelen kazada, sürücüler kazayı yara almadan atlatırken Y.D., Ö.İ.D. ve H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araçlar otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE