Kırıkkale Yahşihan'da tır kazası sonrası oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da tır kazası sonrası oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi

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Kırıkkale Yahşihan\'da tır kazası sonrası oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi
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Kırıkkale Yahşihan\'da tır kazası sonrası oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi
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Kırıkkale'de D200 kara yolunun Yahşihan'daki Irmak virajlarında tır kazası meydana geldi, yaralanan sürücü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülenirken sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de bir kişinin yaralandığı tır kazasının ardından meydana gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı. Yolda oluşan araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi. Dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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