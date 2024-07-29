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Kırkağaç'ta orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.