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Kırklareli'de 12 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de dur ihtarına uymayan araçtan 12 kaçak göçmen çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Kofçaz yolu üzerinde takibe aldığı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç, kısa süre sonra ekipler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.