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Kırklareli'de 26 Bin 373 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'de 26 Bin 373 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de yapılan asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında Vali Birol Ekici, 2023 yılı içerisinde toplam 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Ekici, güvenlik güçlerinin huzur ve güveni sağlamak için 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını belirtti. Ayrıca, geçen yıl 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını ve göçmen kaçakçılığına yönelik 386 operasyonda 500 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Ekici, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kırklareli\'de 26 Bin 373 Düzensiz Göçmen Yakalandı
02.01.2024 - 14:55,
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Kırklareli'de 26 bin 373 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısını yapıldı. Toplantıda Vali Birol Ekici, 2023 yılı içerisinde toplam 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Kırklareli'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısını yapıldı. Toplantı sonrası Vali Birol Ekici Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz yıldaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ekici, yaptığı açıklamada Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli şehir olduğunu belirterek vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçlerinin 7gün 24 saat aralıksız çalıştığını söyledi.

Vali Ekici 2023 yılı içerisindeki faaliyetler hakkında bilgi verdi

Ekici, 2023 yılı içerisinde 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade ederek, "63 noktada yürütülen kontrollerle düzensiz göç konusunu şehrimizin gündeminden çıkarmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde gezebilmesi için düzensiz göçmenleri şehrimize sokmuyor, yakaladıklarımızı ülkelerine geri gönderiyoruz. Geçen yıl 26 bin 373 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıl göçmen kaçakçılığına yönelik 386 operasyonda 500 şüpheli gözaltına alınmış, 177 zanlı tutuklanmıştır" dedi.

2021 yılında 2 bin 757, 2022 yılında 9 bin 596, 2023 yılında ise 26 bin 373 düzensiz göçmenin yakalandığını söyleyen Ekici, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

Hasta nakil ambulansı, kamu araçları, çakarlı araçlar ve motosiklet ile göçmen kaçakçılığı yapan şüphelileri yakaladıklarını anlatan Ekici, "Hasta nakil ambulansı ile göçmen kaçakçılığı yapan kişiyi yakaladık. Kamu araçları ile göçmen kaçakçılığı yapan kişiyi yakaladık. Kamuda kiralık olarak çalışan üzerinde etiket olan ve hizmet ettiği kamuya ait işaretler olan araçlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığını gördük ve yakaladık. Çakar sistemi kullanan araç yakaladık. Hatta VIP çalışan motosiklet yakaladık. Motosiklet sürücüsü bir göçmeni motosiklet ile sınıra götürürken yakaladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de 26 Bin 373 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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