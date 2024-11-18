Kırklareli'nde 12 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma, Kofçaz'da yaptığı operasyonda 12 kaçak göçmeni yakalayarak geri gönderme merkezine teslim etti.

18.11.2024 16:02
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 12 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde 12 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 12 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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