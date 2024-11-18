Kırklareli'nde 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 12 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde 12 kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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