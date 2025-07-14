Kırklareli\'nde 198 Sürücüye Cezai İşlem

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 198 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimleri yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 8 bin 95 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 198 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca, sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı. - KIRKLARELİ