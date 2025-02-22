Kırklareli'nde 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı incelemede 8 kaçak göçmeni yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ