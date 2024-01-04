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Kırklareli'nde ambulans ile göçmen kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ambulans ile göçmen kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı hapis cezasına çarptırıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan ambulans kovalamaca sonucu yakalandı. Yalanan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık acil tıp teknisyeni E.A. göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli\'nde ambulans ile göçmen kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı hapis cezasına çarptırıldı
04.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:44
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Kırklareli'nde ambulans ile göçmen kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan ambulans kovalamaca sonucu yakalandı. Yalanan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık acil tıp teknisyeni E.A. ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada okunan iddianamede ambulans ile 4 düzensiz göçmeni İstanbul'dan 200 avro karşılığında Kırklareli'ne getirdiği iddia edildi.

Sanık E.A. İstanbul'dan Kırklareli'ne yola çıktığını belirterek, "Havanın soğuk olması ve çaresiz görünmeleri nedeniyle belirttikleri konuma götürmek amacıyla bu şahısları ambulansa aldım. Belirttikleri konumun sınır bölgesi olduğunu bilmiyordum. Konuma giderken yolda kaybolduk ve dönüş yolunda jandarma tarafından durduruldum. Göçmenlerden para istemedim. Göçmenlerin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıklarını da bilmiyorum. Ben kesinlikle göçmenleri evlerinden alarak Bulgaristan sınırına götürmek için hareket etmedim. Arkadaşımın ailesi suç tarihlerinde Kırklareli'nde yaşıyorlardı benim geleceğimden haberleri yoktu. Sürpriz yapmak istemiştim ve araç müsait olduğu için gece yola çıktım. Ehliyetimi daha önce bir konudan dolayı aldılar. Jandarma beni durduğunda ehliyetim olmadığı için heyecan yaptım. Göçmenlerden biri araçtan kaçtı bende heyecanlandığım için aracı sürmeye başladım. Ancak iddianamede belirtildiği gibi 20 dakika boyunca kaçmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Daha sonra Sanık E.A, göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde ambulans ile göçmen kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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