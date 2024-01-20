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Kırklareli'nde Otomobil Takla Attı ve Yanarak Yandı, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Otomobil Takla Attı ve Yanarak Yandı, 1 Yaralı

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil alev alarak yanarken, kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli\'nde Otomobil Takla Attı ve Yanarak Yandı, 1 Yaralı
20.01.2024 - 13:08,
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Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil alev alarak yanarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Taş Köprü mevkiinde gece saat 01.45 civarında 39 BC 398 plakalı Opel marka S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle otomobilin motor kısmadan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralanan sürücü Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Otomobil Takla Attı ve Yanarak Yandı, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Otomobil Takla Attı ve Yanarak Yandı, 1 Yaralı - Son Dakika
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