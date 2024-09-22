Kırklareli\'nde Silahlı Saldırı Şüphelisi Yakalandı

Kırklareli'nde 2 kişiyi yaralan şüpheli yakalandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 2 kişiyi yaralan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. Kahvehane önünde oturan 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma yaptı. Ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yunus timleri şüpheli S.D'yi suçtan kullanılan silah ile yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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