Kırklareli Vize'de Motosiklet Sürücülerine Özel Bayram Denetimi - Son Dakika
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Kırklareli Vize'de Motosiklet Sürücülerine Özel Bayram Denetimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine özel bayram denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Vize ilçesi Saray Edirköy yol ayrımı ile Çakıllı belde içerisinde motosiklet sürücülerine özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücülere kask ve koruyucu ekipmanın önemi, dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafikte görünürlüğün önemi konularında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

19.06.2024 15:50
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından, motosiklet sürücülerine özel bayram denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine özel denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesi Saray Edirköy yol ayrımı ile Çakıllı belde içerisinde trafik Jandarmasınca motosiklet sürücülerine özel denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

Öte yandan, motosiklet sürücülerine yönelik denetimde kask ve koruyucu ekipmanın kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltması, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafikte reflektör ve görünürlüğün önemi konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Vize'de Motosiklet Sürücülerine Özel Bayram Denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Vize'de Motosiklet Sürücülerine Özel Bayram Denetimi - Son Dakika
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