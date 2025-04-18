103 çocuğa cinsel istismar! Kırmızı bültenle aranan sapık Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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103 çocuğa cinsel istismar! Kırmızı bültenle aranan sapık Bodrum'da yakalandı

103 çocuğa cinsel istismar! Kırmızı bültenle aranan sapık Bodrum\'da yakalandı

İspanya'da 103 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Fas vatandaşı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelde yakalandı. Filistin'den geldiğini, savaştan kaçtığını ve pasaportunun olmadığını öne süren şüphelinin pasaportu valizindeki gizli bölmede bulundu. Şüpheli Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

18.04.2025 15:36
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İspanya'da 2019 yılında 103 çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Youness En Nacırı'nın (36) Bodrum'da olduğunu tespit etti.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelinin kaldığı oteli tespit ederek Nacırı'yı takibe aldı. Şüpheli, önceki gün saat 18.00 sıralarında yakalandı.

PASAPORTU VALİZİN GİZLİ BÖLMESİNDEN ÇIKTI

Filistin'den geldiğini ve savaştan kaçtığını iddia eden Youness En Nacırı, pasaportunun olmadığını öne sürdü. Şüphelinin pasaportu valizin içerisindeki gizli bölmede bulunurken, işlemleri tamamlanan Nacırı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. İspanya polisi ile de irtibata geçildiği kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 103 çocuğa cinsel istismar! Kırmızı bültenle aranan sapık Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    al sana Filistin sınırlar kevgir gibi uyuşturucu istismar herşey var ne beklenir ki akp Türkiyesi normal 16 9 Yanıtla
  • 6490203:
    d üzelim bunu 10 0 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    İdam geri gelmesi gerekir idam olmayınca bu insanlara bir de bakıyoruz 9 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bundan en az bin tane vadır. 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 103 çocuğa cinsel istismar! Kırmızı bültenle aranan sapık Bodrum'da yakalandı - Son Dakika
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