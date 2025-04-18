103 çocuğa cinsel istismar! Kırmızı bültenle aranan sapık Bodrum\'da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İspanya'da 2019 yılında 103 çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında kırmızı bülten kararı çıkartılan Youness En Nacırı'nın (36) Bodrum'da olduğunu tespit etti.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelinin kaldığı oteli tespit ederek Nacırı'yı takibe aldı. Şüpheli, önceki gün saat 18.00 sıralarında yakalandı.

PASAPORTU VALİZİN GİZLİ BÖLMESİNDEN ÇIKTI

Filistin'den geldiğini ve savaştan kaçtığını iddia eden Youness En Nacırı, pasaportunun olmadığını öne sürdü. Şüphelinin pasaportu valizin içerisindeki gizli bölmede bulunurken, işlemleri tamamlanan Nacırı, Muğla Ula Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. İspanya polisi ile de irtibata geçildiği kaydedildi.