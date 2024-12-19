Kırmızı Işık İhlaliyle Feci Kaza! - Son Dakika
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Kırmızı Işık İhlaliyle Feci Kaza!

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Denizli'de kırmızı ışık ihlali sonrası 4 aracın karıştığı kazada sürücü yaralıları bırakarak gitti.

19.12.2024 12:38
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Kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu kazada ortalık savaş alanına döndü

4 aracın birbirine girdiği kazada, çarpışma ve sürücünün yürüyerek uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı

DENİZLİ - Denizli'de kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 4 araç birbirine girdi. Motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı esnada park halindeki araçlara çarpan sürücünün yaralının durumunu kontrol edip yürüyerek uzaklaştığı ve çarpışma anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Pamukkale ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda önceki akşam meydana gelen kazada; 26 yaşındaki Ahmet F. idaresindeki 20 ALC 837 plakalı lüks araç, kırmızı ışık ihlali nedeniyle yola çıkan motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. 4 aracın bir birine girdiği kazada, lüks araçta yolcu olarak bulunan yaralananların sürücü Ahmet F.'nin 53 yaşındaki annesi Elif F., 18 yaşındaki kız kardeşi Lütfiye F. ve Buse Ö. yaralandı. Kaza sonrası bölgeden uzaklaşan sürücü Ahmet F., bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Yaralıların durumunu kontrol edip uzaklaştı

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve 4 aracın birbirine girdiği kazada, bölgede faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali nedeniyle kavşakta karşılaşan iki araçtan birisi olan lüks otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı, sürücünün araçtan inip yaralıların durumuna baktıktan sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve kaza sonrası bölgede yaşanan yoğunluk anlar kayıtlarda yer aldı.

Kırmızı Işık İhlaliyle Feci Kaza!
Kaynak: İHA

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