Kırşehir\'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla şehirde eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 607 kişinin yapılan kontrol ve sorgularında 4'ü vize ihlali, 14'ü Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen olmak üzere 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - KIRŞEHİR