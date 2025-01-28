Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Kayseri - Ankara Yolu üzerinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince gerçekleştirilen aramada ele geçirilen kaçak tütünlere el konuldu. Operasyon kapsamında E.A. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Yapılan bu çalışma ile yaklaşık 1 milyon 400 bin TL vergi kaybının önüne geçildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de 700 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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