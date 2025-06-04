Kırşehir\'de 700 Yıllık El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akpınar- Ankara karayolunda yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, deri üzerine yazılmış, üzeri ve içi sembol ve desenlerle süslenmiş el yazması bir Tevrat buldu. 1300'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tarihi eserle ilgili araç sürücüsü H.K. ve yolcu S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen tarihi Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR