Kırşehir'de bıçaklı kavga! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

24.08.2025 18:44
Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nde husumetli iki genç arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de çıkan kavgada husumetlisi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.'yi bıçakladı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi E.Ç. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

