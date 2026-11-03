Kırşehir'de dronlu baskında köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de dronlu baskında köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem başlatıldı

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Kırşehir\'de dronlu baskında köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem başlatıldı
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Kırşehir\'de dronlu baskında köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem başlatıldı
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Kırşehir Kesikköprü kırsalında dron destekli jandarma operasyonunda köpek dövüştürülüp bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere 127 bin 644 TL idari para cezası uygulanırken, 2 köpek Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kırşehir'in Kesikköprü kırsalında jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen operasyonda, köpek dövüştürülerek bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kesikköprü kırsalında köpek dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı yönündeki tespitler üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda şüphelilere toplam 127 bin 644 TL idari para cezası uygulanırken, dövüştürüldüğü belirlenen 2 köpek Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaKırşehirGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de dronlu baskında köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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