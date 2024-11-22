Kırşehir\'de Genç Çiftin Katilinin Ardından Belediye İncelemesi Başlatıldı

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Kırşehir'de öldürülen genç çift olayında belediye incelenecek

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2022 yılında Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in öldürülmesi olayında Danıştay 1. Dairesi, belediye yetkilileri hakkında inceleme başlatacak.

Belediye güvenlik görevlileri, Şefik E. ile Sami A. (33); 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Hasan Aydoğan'ın avukatı Mehmet Ali Alan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2 yardımcısı ve 3 belediye personeli hakkında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık müfettişlerinin incelemesi sonucu, belediyenin herhangi bir ihmali olmadığı yönünde rapor hazırlandı. Avukat Alan'ın itirazı sonrası Danıştay 1. Daire Başkanlığı soruşturma izni verilmesine karar vererek dosyayı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Olay

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde 25 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda; özel güvenlik görevlisi Şefik E. ve Sami A., kendilerini polis olarak tanıtarak Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i araçlarından indirerek genç çiftin ellerini ters kelepçeleyip öldürdükten sonra cesetlerini Kızılırmak Nehri kıyısına atmıştı.