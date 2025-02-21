Kırşehir\'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Kırşehir'de piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütünle yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, Ortaköy yol kavşağı yakınlarındaki yol kontrol noktasında Y.E.K'nin (33) kullandığı tır durduruldu. Malatya'dan Ankara'ya sevkiyat yapıldığı değerlendirilen tırın çekici ve dorsesinde yapılan aramalarda faturasız ve bandrolsüz piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR