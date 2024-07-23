Kırşehir'de Mandıradaki Hayvanlar Zehirlendi

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Kırşehir'de bir mandırada bulunan küçükbaş hayvanlardan bazıları, iddiaya göre tarladan içtikleri sudan zehirlenerek telef oldu.

Olay, Kırşehir Kortulu Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Ali Akkuş'a (69) ait mandırada küçükbaş hayvanlardan bazıları patates tarlalarından akan sudan içtikten bir süre sonra zehirlendi. Durumu İl Hayvan Sağlığı ekiplerine bildiren çiftçi Akkuş, tarlasından numune alınmasını sağladı. Bölgeye çiftçinin anlatımına göre denetime giden ekipler, yapılan inceleme sonrası 20 koyunda sinirsel semptomlar gözlendiğini rapor etti. İlk incelemede ölen hayvan olmadığını tespit eden ekipler numuneleri Konya Veteriner ve Araştırma Enstütüsü'ne gönderdi.

Son iki gündür yapılan tespitlerde ise 15 koyunun öldüğü tespit edildi. İşletmelerde incelemeler jandarma ekipleri koordinesinde sürüyor. - KIRŞEHİR