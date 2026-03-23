Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı zamanlarda uyuşturucuya yönelik çalışma yürüttü. Ekipler tarafından durdurulan 5 otomobildeki şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda hazırlanmış 61,38 gram sentetik uyuşturucu madde ile 187 sentetik hap ele geçirilirken, operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR