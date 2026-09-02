Kırşehir'de yangın çıkaran kadın, itfaiye müdahalesini izlerken gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de yangın çıkaran kadın, itfaiye müdahalesini izlerken gözaltına alındı

Kırşehir\'de yangın çıkaran kadın, itfaiye müdahalesini izlerken gözaltına alındı
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Kırşehir'de bir kadın, çöpü ve etrafındaki anızları yaktıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği Z.D.'yi gözaltına aldı; şüpheli hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir kadın, yangın çıkardıktan sonra yanan yerin başında dolaşarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Edinilen bilgiye göre, Nasuh Dede Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kadın önce çöpü daha sonra da çöpün etrafındaki anızların bulunduğu alanı yaktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yangının çıkış nedeninin bulunması için bölgede bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekiplerin çalışmalarında yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlenirken, kadının yangının ardından yakınlarda durup itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izlediği ve daha sonra bölgeden taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi.

Ekiplerin kameralarla yaptığı güzergah takip çalışmaları sonucunda Z.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yangın çıkaran kadın hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bilgisi edinildi.

Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de yangın çıkaran kadın, itfaiye müdahalesini izlerken gözaltına alındı - Son Dakika

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