Kırşehir'deki Çift Cinayetinde İhmali Davranışla Dava Açıldı - Son Dakika
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Kırşehir'deki Çift Cinayetinde İhmali Davranışla Dava Açıldı

Kırşehir\'deki Çift Cinayetinde İhmali Davranışla Dava Açıldı
27.07.2025 19:17  Güncelleme: 19:23
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Kırşehir'de 21 yaşındaki Hasan Aydoğan ve 18 yaşındaki Şeyma Demir'in öldürülmesiyle ilgili dört kamu görevlisi hakkında 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla dava açıldı. Olayda, iki güvenlik görevlisi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2 yıl önce 21 yaşındaki genç ile kız arkadaşının öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da bulunduğu 4 kamu görevlisi hakkında "ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açıldı.

Olay, 27 Mart 2022 tarihinde Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Kırşehir Belediyesi'nde görevli özel güvenlik personeli Şefik Ekici (36) ile Sami Aydoğan (33), sevgili oldukları belirtilen Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'i (18) kendilerine polis süsü vererek araçtan indirip cop ve kelepçeyle etkisiz hale getirdi. İki genç, daha sonra Kızılırmak Nehri kenarına götürülerek silahla vurulup nehre atıldı. Şeyma Demir'in cansız bedeni 3 gün sonra, Hasan Aydoğan'ın cenazesi ise 77 gün sonra bulundu. Cinayet sonrası başlatılan soruşturmada iki güvenlik görevlisi, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda kullanılan cop ve kelepçelerin Kırşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirlendi.

Hasan Aydoğan'ın avukatı Mehmet Ali Alan, olayda belediye yönetiminin ihmali olduğunu ileri sürerek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, iki başkan yardımcısı ve bazı belediye personelinden şikayetçi oldu. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişlerce hazırlanan ilk raporda herhangi bir ihmal bulunmadığı belirtilse de, Danıştay 1. Dairesi avukatın itirazını değerlendirerek 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. İddianamede, güvenlik ekipmanlarının mesai saati dışında da personelin elinde bulunduğu, bu konuda herhangi bir iç denetim veya düzenleme yapılmadığı, ayrıca sanıklardan Sami Aydoğan'ın sabıka kaydına rağmen göreve devam ettirildiği belirtildi. Aynı dosyada adı geçen Tuncay Polat ve Ahmet Karaman hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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